Президент греческого клуба по-своему наказал футболистов

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис оштрафовал команду на 400 тыс. евро и отправил часть игроков в отпуск, не дожидаясь конца сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse, недовольный результатами команды Маринакис отметил, что мало кто из первой команды доиграет сезон, а отправленных досрочно в отпуск заменят игроки молодёжного состава.

Напомним, что "Олимпиакос" является действующим чемпионом Греции. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками за четыре тура до конца чемпионата.