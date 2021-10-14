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Президент Франции отметился голом в благотворительном матче

Президент Франции отметился голом в благотворительном матче Президент Франции Эммануэль Макрон отметился голом в благотворительном матче в пригороде Парижа Пуасси.
Футбол
14 октября 2021 г. 22:53
Президент Франции отметился голом в благотворительном матче

Президент Франции Эммануэль Макрон отметился голом в благотворительном матче в пригороде Парижа Пуасси.

Как передает Report, в игре принимало участие большое число легенд французского футбола, в том числе экс-игроки сборной Марсель Десайи, Робер Пирес, Кристиан Карамбе и Ален Жиресс, а также экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

43-летний политик сыграл на позиции полузащитника и реализовал пенальти. Его команда играла против сотрудников больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.

Целью матча был сбор денег для Фонда больниц Парижа и Франции.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransa prezidenti xeyriyyə matçında qol vurub

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