Президент Франции отметился голом в благотворительном матче

Президент Франции Эммануэль Макрон отметился голом в благотворительном матче в пригороде Парижа Пуасси.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметился голом в благотворительном матче в пригороде Парижа Пуасси.

Как передает Report, в игре принимало участие большое число легенд французского футбола, в том числе экс-игроки сборной Марсель Десайи, Робер Пирес, Кристиан Карамбе и Ален Жиресс, а также экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

43-летний политик сыграл на позиции полузащитника и реализовал пенальти. Его команда играла против сотрудников больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.

Целью матча был сбор денег для Фонда больниц Парижа и Франции.