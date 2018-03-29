Президент ФИФА выразил соболезнования в связи с кончиной Беюкаги Гаджиева

АФФА было направлено письмо с соболезнованиями

29 марта, 2018 12:46

https://report.az/storage/news/4bb16b0419ea8cef703588efcfb53afe/8b94752d-0f41-4bb6-b086-c5db8382abd9_292.jpg Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной члена Комитета тренеров АФФА Беюкаги Гаджиева, проработавшего на посту тренера и главного тренера в различных командах. Как сообщает Report, руководитель высшей футбольной организации направил Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) письмо с соболезнованиями.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.