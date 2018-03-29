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    Президент ФИФА выразил соболезнования в связи с кончиной Беюкаги Гаджиева

    АФФА было направлено письмо с соболезнованиями

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной члена Комитета тренеров АФФА Беюкаги Гаджиева, проработавшего на посту тренера и главного тренера в различных командах.

    Как сообщает Report, руководитель высшей футбольной организации направил Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) письмо с соболезнованиями.

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