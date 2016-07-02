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    ​Президент ФИФА предложил назначить женщину судьей ЧМ-2018

    Джанни Инфантино: ФИФА будет работать над этим предложением

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил назначить женщину арбитром матчей чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

    Как передает Report, Дж.Инфантино сообщил, что ФИФА будет работать над этим предложением: "У меня есть предложение относительно чемпионата мира 2018 года. Было бы замечательно, если бы женщина судила матчи на мундиали в России. ФИФА будет работать над этим, и мы посмотрим, что можно сделать".

    Он также отметил, что ФИФА сделает все ради обеспечения безопасности болельщиков на ЧМ-2018.

    Отметим, что, если предложение будет принято, женщина впервые в истории будет судить матчи финальной части мужского чемпионата мира.

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