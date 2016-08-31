Президент ФИФА хочет увеличить количество участников клубного чемпионата мира

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен увеличить количество команд, участвующих в клубном чемпионате мира, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время клубный чемпионат мира, который ежегодно проводится в декабре, подразумевает участие шести команд-победителей крупнейших клубных континентальных турниров.

По информации издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Инфантино уже представил высшим чинам ФИФА программу по расширению формата турнира. Предположительно, планируется увеличение количества участников до 16 или 32. Отмечается, что данные шаги направлены на увеличение прибыли организации.

Ранее Инфантино неоднократно высказывался за расширение числа участников чемпионата мира среди сборных с 32 до 40 команд.