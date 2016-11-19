Президент Федерации футбола Эквадора приговорен к 10 годам лишения свободы по делу ФИФА

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Суд Эквадора приговорил бывшего президента Федерации футбола страны Луиса Чирибога к 10 годам лишения свобода по делу о коррупции в ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, судья заявила, что через Федерацию футбола Эквадора нелегально прошло около $6,1 млн.

Агентство сообщает, что Чирибога вероятно будет отбывать наказание под домашним арестом из-за его преклонного возраста.

Чирибога находился на посту президента Федерации футбола Эквадора на протяжении 18 лет. С конца 2015 года он находился под домашним арестом, и был признан виновным в отмывании денег. Он является одним из 42 топ-менеджеров, проходящих по делу о коррупции в организации.

Коррупционный скандал, разгоревшийся в ФИФА летом 2015 года, стал крупнейшим в истории организации. В Швейцарии по обвинению в коррупции были арестованы семь высокопоставленных лиц организации. В декабре 2015 было арестовано еще два вице-президента ФИФА, что положило начало второй волне арестов. Также в конце сентября прошлого года было открыто дело в отношении бывшего президента организации Йозефа Баттлера в связи с переводом главе УЕФА Мишелю Платини 2 млн швейцарских франков. В мае 2015 года Баттлер был переизбран на пост президента организации, однако спустя несколько дней на фоне коррупционного скандала объявил о своем уходе. И Баттлер, и Платини были признаны виновными в нарушении норм кодекса этики ФИФА и отстранены от деятельности на 8 лет.