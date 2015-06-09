Президент: Бразилия никому не платила за право проведения ЧМ-2014

Баку. 9 июня. REPORT.AZ / Бразильский президент Дилма Руссефф заявила, что Бразилия не платила взяток, чтобы получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года, Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что ФБР может провести расследование, которое затронет подготовку к чемпионату мира по футболу 2014 года в Бразилии

"Бразилия - это не какая-то там страна в плане футбола, нам не нужно было платить кому-либо за проведение мирового первенства, не вижу для этого оснований", - заявила Руссефф в интервью изданию O Estado de Sao Paulo.

В то же время Руссефф отметила, что в связи с предположениями о коррупции в руководящих органах мирового футбола в лице ФИФА необходимо проверить процесс выбора стран-хозяек всех мировых чемпионатов.

Также она выступила за расследование в случае необходимости в отношении Бразильской конфедерации футбола (БКФ), бывший вице-президент которой Хосе Мариа Марин был в числе арестованных в Швейцарии функционеров ФИФА.

"Если есть проблемы с БКФ или ФИФА, пусть они будут расследованы, чтобы были наказаны те, кто должен быть наказан, и чтобы установилась норма, при которой эти организации должны быть прозрачными и давать отчеты о своей деятельности, так как они оперируют большими суммами", - заявила Руссефф.

В конце мая стало известно, что в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, в том числе Джеффри Уэбб, Эухенио Фигередо, Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Рафаэль Эскивель, Хосе Мария Марин. Еще ряду чиновников были предъявлены обвинения. В их числе экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в недавнем прошлом вице-президент ФИФА Джек Уорнер и Николас Леос.