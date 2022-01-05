О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент «Барселоны» заразился коронавирусом

Президент «Барселоны» заразился коронавирусом 59-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», заболел в результате заражения коронавирусом.
Футбол
5 января 2022 г. 04:57

59-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», заболел в результате заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте сине-гранатовых.

Отмечается, что Лапорта сдал первый тест вчера, во вторник утром, когда стало известно о его контакте с заболевшим, при этом его результат оказался отрицательным, а повторный – положительным.

По этой причине Жоан пропустит ближайшие матчи «Барселоны», так как будет находится на самоизоляции. Его самочувствие оценивается как хорошее, без каких-либо симптомов заболевания. Первый вице-президент клуба также сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также не полетит с командой на ближайший матч.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
29 декабря 2021 г. 15:29
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
31 декабря 2021 г. 00:00
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
В Баку перед Flame Towers произошел взрыв, есть пострадавшие
В Баку перед Flame Towers произошел взрыв, есть пострадавшие
30 декабря 2021 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi