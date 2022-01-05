Президент «Барселоны» заразился коронавирусом

59-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», заболел в результате заражения коронавирусом.

59-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», заболел в результате заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте сине-гранатовых.

Отмечается, что Лапорта сдал первый тест вчера, во вторник утром, когда стало известно о его контакте с заболевшим, при этом его результат оказался отрицательным, а повторный – положительным.

По этой причине Жоан пропустит ближайшие матчи «Барселоны», так как будет находится на самоизоляции. Его самочувствие оценивается как хорошее, без каких-либо симптомов заболевания. Первый вице-президент клуба также сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также не полетит с командой на ближайший матч.