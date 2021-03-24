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Президент "Барселоны" поддержал Рональда Кумана

Президент "Барселоны" поддержал Рональда Кумана Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжит работать в каталонском клубе в следующем сезоне
Футбол
24 марта 2021 г. 02:34
Президент Барселоны поддержал Рональда Кумана
Рональд Куман

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжит работать в каталонском клубе в следующем сезоне.

Как передает Report со ссылкой на Marca, вчера, 23 марта, Куман провёл неформальную встречу с новым президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Лапорта выразил свою поддержку нидерландскому специалисту и сообщил, что хочет и дальше видеть Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как "Витесс", "Аякс", "Бенфика", ПСВ, "Валенсия", "АЗ Алкмар", "Фейеноорд", "Саутгемптон", "Эвертон", а также возглавлял национальную команду Нидерландов.

"Барселона" в 28 матчах набрала 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.

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