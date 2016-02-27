Президент Азербайджана поздравил нового руководителя ФИФА

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Инфантино,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Международной федерации футбольных ассоциаций.

Избрание Вас на этот ответственный и почетный пост является высокой оценкой Ваших заслуг в области развития футбола, большим доверием международной спортивной общественности к Вам. Верю, что сотрудничество между Азербайджаном и ФИФА будет успешно продолжаться и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах".