​Президент Аргентины попросил Месси не покидать национальную сборную

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Маурисио Макри лично позвонил нападающему сборной страны по футболу Лионелю Месси и попросил не покидать национальную команду.

Как передает Report, об этом заявил агентству Франс Пресс представитель главы государства.

В минувшее воскресенье в финале Кубка Америки, который проходил в США, аргентинцы уступили в серии пенальти сборной Чили — 2:4, а Месси не смог реализовать свой удар с одиннадцатиметровой отметки. Сразу после игры пятикратный обладатель "Золотого мяча" объявил о завершении карьеры в сборной, отметив, что его уход из национальной команды станет лучшим вариантом для всех и для него самого в первую очередь.

"Он (Макри) ему позвонил и рассказал о гордости, которую испытывает от игры сборной, и попросил его, чтобы он не слушал критику", — заявил представитель президента.

При этом он прикрепил к своему твитту хэш-тег #NoTeVayasLio (Не уходи, Лео), с помощью которого аргентинцы пытаются уговорить знаменитого 29-летнего футболиста отказаться от своего решения.