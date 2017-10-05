Президент АФФА вручил Рашаду Садыгову памятный подарок

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев вручил вышедшему на последний - 111-й матч в составе национальной сборной Азербайджана Рашаду Садыгову памятный подарок.

Как сообщает Report, руководитель ассоциации вручил 35-летнему защитнику, вышедшему на последний, прощальный матч против Чехии в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года, форму с номером 111.

Отметим, что в составе национальной сборной Р.Садыгов провел первый матч в 2001 году против сборной Швеции.