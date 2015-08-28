​Президент АФФА поздравил клубы "Габала" и "Карабах"

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поделился мыслями в связи с переходом клубов "Карабах" и "Габала" в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, президент федерации поздравил оба клуба.

Р.Абдуллаев отметил, что завоевание "Карабахом" и "Габалой" путевки в групповой этап заложило основу нового этапа в истории азербайджанского футбола: "Надеюсь, что такое начало будет продолжительным и успешным. Впервые за один сезон два наших клуба возвысились до группового этапа одного из самых престижных турниров континента".

Президент АФФА поздравил клубы, подарившие футбольной общественности страны и болельщикам чувство радости, пожелал им дальнейших побед и достойных соперников на жеребьевке группового этапа.