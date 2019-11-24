​Премьер-лига: "Зиря" принимает "Кешля", а "Нефтчи" "Габалу"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, пройдут заключительные встречи XII тура.

Как сообщает Report, оба матча пройдут в Баку.

В первой игре дня клуб "Зиря" в родных стенах встретится с "Кешля". В случае победы хозяева выйдут на пятое место, доведя свой очковой багаж до 14. Но, а если победят гости, то они увеличат свои очки до 22 и сократят разницу с лидером "Карабаха" до 5 очков.

Команды встречались между собой 18 раз. "Зиря" выиграла в 4, "Кешла" в 5, а еще 8 встреч завершились вничью. По числу забитых и пропущенных мячей равновесие - 17:17.

Последний матч тура, пройдет на Bakcell Arena, где "Нефтчи" встретится с "Габала". "Черно-белые", которые в настоящее время занимают третье место с 18 очками, постараются уменьшить разницу в очках с лидером, в то время как "красно-черные" в случаи победы, могут покинуть последнее место.

Команды между собой сталкивались 46 раз, в 20 из которых победу одерживал "Нефтчи".

Премьер-лига Азербайджана, XII тур

24 ноября (воскресенье)

15:00. "Зиря" - "Кешля"

17:00. "Нефтчи" - "Габала"

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" неожиданно победил со счетом 2:1 "Карабах", а клуб "Сабах" в гостях не оставил шансов "Сабаилу" - 3:1.