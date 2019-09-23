Премьер-лига: "Зиря" на своем поле примет "Карабах"

Сегодня пройдет последний матч V тура азербайджанской Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, лидер чемпионата «Карабах» в гостях встретится с «Зиря». Матч, который пройдет на стадионе Олимпийскоко комплекса «Зиря», будет судить рефери ФИФА Рауф Джаббаров.

Хозяева в случае победы перейдут на 3-е место с 10 очками. Если победит «Карабах», то опередит ближайшего соперника «Сабаил» на 5 очков.

Команды до этого встречались 16 раз. У «Зиря» нет ни одной победы против «Карабаха»: 12 поражений, 4 ничьи. «Карабах» не пропускал в последних 3-х матчах.