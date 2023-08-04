Премьер-лига: В первой игре сезона "Туран Товуз" завоевал крупную победу

"Туран Товуз" завоевал крупную победу над "Араз Нахчываном" в дебютной игре сезона 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

"Туран Товуз" завоевал крупную победу над "Араз Нахчываном" в дебютной игре сезона 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на "Далга Арене" в Баку.

Вернувшийся в элиту "Араз Нахчыван" в первом туре принимал "Туран Товуз". Счет был открыт на 53-й минуте, в составе товузцев отличился Мартин Петков. Спустя 14 минут нигериец Ото Джон увеличил преимущество своей команды до двух мячей. За три минуты до завершения основного времени игры Мартин Петков оформил дубль и зафиксировал победу "Туран Товуз" со счетом 0:3.

Отметим, что в рамках первого тура пятого августа пройдут игры "Сабаил" - "Сумгайыт" (18:30), "Карабах" - "Зиря" (21:00), а шестого - "Кяпаз" - "Нефтчи" (17:00) и "Сабах" - "Габала" (20:00).