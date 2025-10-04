Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

    Футбол
    • 04 октября, 2025
    • 21:49
    Премьер-лига: Туран Товуз обыграл на выезде Сумгайыт

    В рамках VII тура Мисли Премьер-лиги состоялся очередной матч.

    Как сообщает Report, во втором матче дня "Сумгайыт" встретился дома с "Туран Товуз".

    Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. На 34-й минуте отличился Жоралем Батиста, на 58-й мин. - Алекс де Соуза. На 90+ мин. Айхан Гусейнов вписал свое имя на табло.

    Таким образом, товузский клуб набрал 15 очков и поднялся на первую строчку. Сумгайытская команда находится на пятом месте с 11 очками.

    В первом матче дня "Карабах" одержал победу над "Кяпаз" со счетом 1:0.

    Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Вчера "Араз-Нахчыван" превзошел "Имишли" с двумя безответными голами. А в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился - 2:2.

    Премьер-лига Азербайджана "Туран Товуз" ФК "Сумгайыт"
    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Последние новости

    22:53

    Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

    В регионе
    22:51

    Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека

    Другие страны
    22:46

    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Kультурная политика
    22:36

    Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствах

    Другие страны
    22:21

    Число погибших из-за израильского удара по Газе увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:11

    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Другие страны
    22:01

    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В регионе
    21:54

    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    В регионе
    21:49

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

    Футбол
    Лента новостей