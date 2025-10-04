Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

В рамках VII тура Мисли Премьер-лиги состоялся очередной матч.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Сумгайыт" встретился дома с "Туран Товуз".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. На 34-й минуте отличился Жоралем Батиста, на 58-й мин. - Алекс де Соуза. На 90+ мин. Айхан Гусейнов вписал свое имя на табло.

Таким образом, товузский клуб набрал 15 очков и поднялся на первую строчку. Сумгайытская команда находится на пятом месте с 11 очками.

В первом матче дня "Карабах" одержал победу над "Кяпаз" со счетом 1:0.

Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Вчера "Араз-Нахчыван" превзошел "Имишли" с двумя безответными голами. А в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился - 2:2.