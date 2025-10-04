İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 21:29
    Premyer Liqa: Turan Tovuz səfərdə Sumqayıtı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 34-cü dəqiqədə Joralem Batista, 58-ci dəqiqədə Aleks de Souza fərqlənib. 90+cü dəqiqədə Ayxan Hüseynov adını tabloya yazdırıb.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 15-ə çatdıran Tovuz klubu birinci pilləyə yüksəlib. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 11 xalla beşinci sıradadır.

    Günün ilk matçında "Qarabağ" "Kəpəz"i məğlub edib - 1:0.

    Qeyd edək ki, VII tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

