Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 21:29
Misli Premyer Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 34-cü dəqiqədə Joralem Batista, 58-ci dəqiqədə Aleks de Souza fərqlənib. 90+cü dəqiqədə Ayxan Hüseynov adını tabloya yazdırıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 15-ə çatdıran Tovuz klubu birinci pilləyə yüksəlib. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 11 xalla beşinci sıradadır.
Günün ilk matçında "Qarabağ" "Kəpəz"i məğlub edib - 1:0.
Qeyd edək ki, VII tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
Son xəbərlər
21:30
III MDB Oyunları: Kamandan oxatma yarışlarında bu gün 4 komanda finala yüksəlibFərdi
21:29
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edibFutbol
21:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulubKomanda
21:25
III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıbFərdi
21:21
Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilibRegion
21:14
Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edibDigər ölkələr
21:10
Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"Fərdi
21:06
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edibRegion
21:06