Премьер-лига: "Туран Товуз" дома проиграл "Нефтчи" в матче 34-го тура

"Туран Товуз" проиграл "Нефтчи" в домашнем матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

"Туран Товуз" проиграл "Нефтчи" в домашнем матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , встреча на Товузском городском стадионе завершилась победой столичной команды со счетом 1:2.

В составе "Нефтчи" отличились Эмин Махмудов (9) и Дембо Дарбо (32), гол "Туран Товуза" на 16-й минуте забил Рагим Садыхов.

После этого результата бакинцы, увеличив количество очков до 40, занимают 6-е место в турнирной таблице, товузцы с 49 очками находятся на четвертой позиции.

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Сабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:1, а "Зиря" выиграла у "Сабаил" - 1:0.