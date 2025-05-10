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Премьер-лига: "Туран Товуз" дома проиграл "Нефтчи" в матче 34-го тура

Премьер-лига: "Туран Товуз" дома проиграл "Нефтчи" в матче 34-го тура "Туран Товуз" проиграл "Нефтчи" в домашнем матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
10 мая 2025 г. 22:58
Премьер-лига: Туран Товуз дома проиграл Нефтчи в матче 34-го тура

"Туран Товуз" проиграл "Нефтчи" в домашнем матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Товузском городском стадионе завершилась победой столичной команды со счетом 1:2.

В составе "Нефтчи" отличились Эмин Махмудов (9) и Дембо Дарбо (32), гол "Туран Товуза" на 16-й минуте забил Рагим Садыхов.

После этого результата бакинцы, увеличив количество очков до 40, занимают 6-е место в турнирной таблице, товузцы с 49 очками находятся на четвертой позиции.

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Сабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:1, а "Зиря" выиграла у "Сабаил" - 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Turan Tovuz" evdə "Neftçi"yə məğlub olub

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