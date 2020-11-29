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Премьер-лига: Тур продолжится двумя матчами

Премьер-лига: Тур продолжится двумя матчами Сегодня состоятся еще две встречи XI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
29 ноября 2020 г. 07:48
Премьер-лига: Тур продолжится двумя матчами

Сегодня состоятся еще две встречи XI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Кешля" принимает в родных стенах "Сабах". По итогам 10 туров хозяева поля находятся на 5-м месте, имея в активе 12 очков, а гости на 6-м месте с 9 очками.

Команды встречались в Премьер-лиге 7 раз. В 4 из них "Кешля", в одном "Сабах" покинули поле с 3 очками.

Во второй игре дня чемпион "Карабах" будет гостем "Сабаил". На данный момент агдамский клуб занимает второе место с 18 очками, а представитель столицы - седьмое. Этот матч станет 12-м поединком сторон в чемпионате. В 10 из 11 предыдущих встреч побеждал провинциальный клуб.

29 ноября

Премьер-лига Азербайджана, XI тур

14:00. "Кешля" - "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Джаваншир Юсифов, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

"АСК Арена"

16:00. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Газанфар Мамедов, Кямран Байрамов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

"АСКО Арена"

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