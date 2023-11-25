Премьер-лига: Сегодня состоятся матчи "Сабаил" - "Кяпаз", "Габала" - "Туран Товуз"

Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге пройдут еще две игры XIV тура.
Как сообщает Report, "Сабаил" сыграет с "Кяпазом".
Матч, который состоится на "АСКО Арене", начнется в 14:00.
Второй сегодняшний матч "Габала" - "Туран Товуз" пройдет в Габале.
Азербайджанская Премьер - лига
XIV тур
25 ноября (суббота)
14:00. "Сабаил" – "Кяпаз”
Судьи: Камал Умудлу, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель AFFA: Сеймур Салимли
"АСКО Арена"
16:00. "Габала" – "Туран Товуз"
Судьи: Раван Хамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Ширмамед Мамедов, Камран Алиев
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Габалинский городской стадион.