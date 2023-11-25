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Премьер-лига: Сегодня состоятся матчи "Сабаил" - "Кяпаз", "Габала" - "Туран Товуз"

Премьер-лига: Сегодня состоятся матчи "Сабаил" - "Кяпаз", "Габала" - "Туран Товуз" Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге пройдут еще две игры XIV тура.
Футбол
25 ноября 2023 г. 09:16
Премьер-лига: Сегодня состоятся матчи Сабаил - Кяпаз, Габала - Туран Товуз

Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге пройдут еще две игры XIV тура.

Как сообщает Report, "Сабаил" сыграет с "Кяпазом".

Матч, который состоится на "АСКО Арене", начнется в 14:00.

Второй сегодняшний матч "Габала" - "Туран Товуз" пройдет в Габале.

Азербайджанская Премьер - лига

XIV тур

25 ноября (суббота)

14:00. "Сабаил" – "Кяпаз”

Судьи: Камал Умудлу, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель AFFA: Сеймур Салимли

"АСКО Арена"

16:00. "Габала" – "Туран Товуз"

Судьи: Раван Хамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Ширмамед Мамедов, Камран Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов

Габалинский городской стадион.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Səbail" "Kəpəz", "Qəbələ" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək

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