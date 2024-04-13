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Премьер-лига: "Нефтчи" забил три безответных гола в ворота "Араз-Нахчывана"

Премьер-лига: "Нефтчи" забил три безответных гола в ворота "Араз-Нахчывана" Состоялся очередной матч 30-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
13 апреля 2024 г. 21:54
Премьер-лига: Нефтчи забил три безответных гола в ворота Араз-Нахчывана

Состоялся очередной матч 30-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, во второй игре дня "Нефтчи" принимал "Араз-Нахчыван".

Встреча на "Нефтчи Арене" завершилась победой "черно-белых" со счетом 3:0.

За "Нефтчи" отличились Брайан Морено (1-я минута) и Рахман Гаджиев (45-я минута). На 87-й минуте матча Игор Рибейро оформил автогол.

Благодаря этой победе "Нефтчи" увеличил количество своих очков до 47 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. "Араз-Нахчыван" занимает восьмое место с 32 очками.

Отметим, что в первом матче дня "Зира" обыграла "Габалу" со счетом 2:1. На состоявшейся вчера игре "Сумгайыт" - "Зиря" победитель не определился. Тур завершится 14 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı üç cavabsız qolla üstələyib

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