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Премьер-лига: "Карабах" в последнем матче года сыграл вничью

​Премьер-лига: "Карабах" в последнем матче года сыграл вничью

Стартовал заключительный XIV тур Премьер-лиги Азербайджана в текущем году.

Как передает Report, в стартовом матче последнего тура второго круга, лидер чемпионата "Карабах" принимал ближайшего своего конкурента клуб  "Кешля".

В матче, который проходил на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет открыли хозяева поля, благодаря забитому мячу на 4-й минуте Дани Кинтаны. Но, на 40-й минуте Гаджиага Гаджилы восстановил равновесие в счете.

Далее команды отличись еще по разу: мячи в ворота соперников забили Махир Эмрели и Турал Байрамлы - 2:2.

После этой ничьей "Карабах" увеличил свой счет очков до 31, а "Кешла" - до 23.

Тур завершится 8 декабря матчами "Сумгайыт" - "Габала", "Зиря" - "Сабаил" и "Сабах" - "Нефтчи".

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