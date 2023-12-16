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Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" неожиданно проиграла "Туран Товуз"

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" неожиданно проиграла "Туран Товуз" Состоялся очередной матч XVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футборлу.
Футбол
16 декабря 2023 г. 20:56
Премьер-лига Азербайджана: Зиря неожиданно проиграла Туран Товуз

Состоялся очередной матч XVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футборлу.

Как сообщает Report, один из аутсайдеров первенства "Туран Товуз" принимал в родных стенах столичный "Зиря". Поединок завершился неожиданной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил Фарид Набиев.

После этого результата "Туран Товуз" увеличил количество очков до 19 и занимает 8-е место, а "Зиря" идет на 2-м месте с 29 очками.

Отметим, что тур завершится матчем "Карабах" - "Нефтчи", который состоится 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Turan Tovuz"a məğlub olub

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