Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" неожиданно проиграла "Туран Товуз"

Состоялся очередной матч XVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футборлу.

Состоялся очередной матч XVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футборлу.

Как сообщает Report, один из аутсайдеров первенства "Туран Товуз" принимал в родных стенах столичный "Зиря". Поединок завершился неожиданной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил Фарид Набиев.

После этого результата "Туран Товуз" увеличил количество очков до 19 и занимает 8-е место, а "Зиря" идет на 2-м месте с 29 очками.

Отметим, что тур завершится матчем "Карабах" - "Нефтчи", который состоится 18 декабря.