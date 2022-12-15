Премьер-лига Азербайджана: XVII тур завершится игрой "Туран Товуз" - "Нефтчи"

Сегодня состоится заключительная игра XVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоится заключительная игра XVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , "Нефтчи" на выезде встретится с "Туран Товуз".

"Флагман" на данный момент занимает третью строчку турнирной с 32 очками, а провинциальный клуб — шестую с 16 очками.

До сих пор команды встречались в чемпионате страны один раз, в матче была зафиксирована нулевая ничья.

Премьер-лига Азербайджана

XVII тур

15 декабря (четверг)

14:30. "Туран Товуз" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Эльшад Абдуллаев, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Товузский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" сыграла вничью с одноименной командой в Шамахы, "Карабах" обыграл "Габалу" со счетом 1:0, "Сумгайыт" оказался сильнее "Сабаил" - 2:0, а в игре между "Сабах" и "Кяпаз в Гяндже была зафиксирована результативная ничья (2:2).