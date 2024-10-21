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Премьер-лига Азербайджана: В Х туре забито 18 голов

Премьер-лига Азербайджана: В Х туре забито 18 голов В Х туре Премьер-лиги Азербайджана сезона 2024/2025 зафиксирована высокая результативность.
Футбол
21 октября 2024 г. 09:35
Премьер-лига Азербайджана: В Х туре забито 18 голов

В Х туре Премьер-лиги Азербайджана сезона 2024/2025 зафиксирована высокая результативность.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, в Х туре забито 18 голов.

В матче "Сумгайыт" - "Туран Товуз" забито шесть голов (2:4), в матче "Кяпяз" - "Карабах" - пять (0:5), в матче "Нефтчи" - "Сабаил" - четыре (3:1). В двух других матчах результативность была низкой. Матч "Зиря" - "Сабах" завершился со счетом 1:1, а в матче "Шамахы" – "Араз-Нахчыван" единственный гол забила команда гостей (0:1)

В Х туре, где в пяти матчах было забито 18 голов, средняя результативность составила 3,60. Это второй показатель сезона. В VIII туре Премьер-лиги было забито 19 голов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün ikinci məhsuldarlığı qeydə alınıb

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