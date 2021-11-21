Премьер-лига Азербайджана: Тур завершится в Габале

Сегодня завершится 11-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится 11-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последний матч тура состоится в Габале между местной командой и клубом "Сумгайыт". В настоящее время провинциальный клуб находится на третьем месте с 18 очками, а представитель города "молодежи" на шестом месте, имея в активе 11 очков.

Отметим, что в стартовом матче тура "Карабах" дома обыграл "Кешля" с минимальным счетом - 1:0. Во вчерашних матчах "Зиря" победил в родных стенах "Сабаил" 3:1, а "Сабах" на выезде "Нефтчи" со счетом 2:1.

Премьер-лига Азербайджана

XI тур

21 ноября (воскресенье)

16:00. "Габала - "Сумгайыт"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Амра Ибрагимов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Габалинский городской стадион.