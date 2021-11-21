Премьер-лига Азербайджана: Тур завершится в Габале

Сегодня завершится 11-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, последний матч тура состоится в Габале между местной командой и клубом "Сумгайыт". В настоящее время провинциальный клуб находится на третьем месте с 18 очками, а представитель города "молодежи" на шестом месте, имея в активе 11 очков.
Отметим, что в стартовом матче тура "Карабах" дома обыграл "Кешля" с минимальным счетом - 1:0. Во вчерашних матчах "Зиря" победил в родных стенах "Сабаил" 3:1, а "Сабах" на выезде "Нефтчи" со счетом 2:1.
Премьер-лига Азербайджана
XI тур
21 ноября (воскресенье)
16:00. "Габала - "Сумгайыт"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Амра Ибрагимов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Габалинский городской стадион.