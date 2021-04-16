Премьер-лига Азербайджана: Тур стартует двумя матчами

Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день тура будут сыграны два матча.
В стартовой игре "Карабах", возглавляющий турнирную таблицу с 46 очками встретится в гостях с клубом "Сабаил".
Еще один матч состоится в Сумгайыте, где представитель одноименного города сыграет с "Габалой".
Премьер-лига Азербайджана
XXIII тур
16 апреля (пятница)
18:00. "Сабаил" - "Карабах"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
АСКО Арена.
20:15. "Сумгайыт" - "Габала"
Судьи: Вугар Гасанлы, Джаваншир Юсифов, Нахид Алиев, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Капитал Банк Арена.
Отметим, что тур завершится 17 апреля матчами "Нефтчи" - "Зиря" и "Кешля" - "Сабах".