Премьер-лига Азербайджана: Тур стартует двумя матчами

Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура будут сыграны два матча.

В стартовой игре "Карабах", возглавляющий турнирную таблицу с 46 очками встретится в гостях с клубом "Сабаил".

Еще один матч состоится в Сумгайыте, где представитель одноименного города сыграет с "Габалой".

Премьер-лига Азербайджана

XXIII тур

16 апреля (пятница)

18:00. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

АСКО Арена.

20:15. "Сумгайыт" - "Габала"

Судьи: Вугар Гасанлы, Джаваншир Юсифов, Нахид Алиев, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

Капитал Банк Арена.

Отметим, что тур завершится 17 апреля матчами "Нефтчи" - "Зиря" и "Кешля" - "Сабах".