Премьер-лига Азербайджана: Стартует XXI тур

Сегодня стартует XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня стартует XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура состоится одна встреча.

Так, "Зиря", которая находится на третьем месте с 30 очками, будет гостем клуба "Сабаил". Хозяева поля с 18 очками расположились в турнирной таблице на шестом месте.

Напомним, что три игрока в составе гостей - Ричард Алмейда, Факундо Меливило и Вусал Алиев - пропустят матч из-за заражения коронавирусом.

Премьер-лига Азербайджана, XXI тур

3 апреля (суббота)

17:30. "Сабаил" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

"АСКО Арена".

Отметим, что остальные матчи XXI тура - "Нефтчи" - "Сумгайыт", "Сабах" - "Габала" и "Кешля" - "Карабах" состоятся 4 апреля.