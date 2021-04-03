Премьер-лига Азербайджана: Стартует XXI тур

Сегодня стартует XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день тура состоится одна встреча.
Так, "Зиря", которая находится на третьем месте с 30 очками, будет гостем клуба "Сабаил". Хозяева поля с 18 очками расположились в турнирной таблице на шестом месте.
Напомним, что три игрока в составе гостей - Ричард Алмейда, Факундо Меливило и Вусал Алиев - пропустят матч из-за заражения коронавирусом.
Премьер-лига Азербайджана, XXI тур
3 апреля (суббота)
17:30. "Сабаил" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
"АСКО Арена".
Отметим, что остальные матчи XXI тура - "Нефтчи" - "Сумгайыт", "Сабах" - "Габала" и "Кешля" - "Карабах" состоятся 4 апреля.