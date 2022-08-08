Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится первый тур

Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, "Туран Товуз", вернувшийся в элиту после 9-летнего перерыва, дома сыграет с "Габала". Матч, который пройдет на городском стадионе Товуз, судить будет Рашад Ахмедов. Встреча начнется в 17:00.
Премьер-лига Азербайджана
I тур
8 августа
17:00. "Туран Товуз" – "Габала"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Вугар Гасанлы
Судья VAR: Ниджат Исмаиллы
Ассистент судьи VAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Товузский городской стадион.
Отметим, что в предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1, "Сабах" "Сумгайыт "- 3:0, а "Нефтчи" в гостях "Шамахы" - 1:0.