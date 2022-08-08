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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится первый тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится первый тур Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
8 августа 2022 г. 07:31
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится первый тур

Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Туран Товуз", вернувшийся в элиту после 9-летнего перерыва, дома сыграет с "Габала". Матч, который пройдет на городском стадионе Товуз, судить будет Рашад Ахмедов. Встреча начнется в 17:00.

Премьер-лига Азербайджана

I тур

8 августа

17:00. "Туран Товуз" – "Габала"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Вугар Гасанлы

Судья VAR: Ниджат Исмаиллы

Ассистент судьи VAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Товузский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1, "Сабах" "Сумгайыт "- 3:0, а "Нефтчи" в гостях "Шамахы" - 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında ilk tura yekun vurulur

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