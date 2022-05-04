Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXV тура

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
В первом поединке встретятся между собой "Зиря" и "Габала". Обе команды ведут борьбу за путевку в еврокубки. В настоящее время столичный клуб с 42 очками находится на третьем месте, а гости идут четвертыми, имея в активе 35 очков.
"Габала" не проигрывает сопернику уже 5 игр. "Зиря" выиграла только один из последних 6 домашних матчей.
Тур завершится в Сумгайыте, где одноименный клуб принимает бакинский "Нефтчи".
Премьер-лига Азербайджана
ХХV тур
4 мая
17:45. "Зиря" - "Габала"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Муслим Алиев, Ряван Гамзазаде
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Машалла Ахмедов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
20:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Эльчин Масиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
"Капитал Банк Арена".
Следует отметить, что в первый игровой день "Шамаха" дома сыграла вничью с "Сабаил" (0:0), а "Карабах" миром разошелся с "Сабах" - 1:1.