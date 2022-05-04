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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXV тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXV тура Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 мая 2022 г. 07:41
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXV тура

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

В первом поединке встретятся между собой "Зиря" и "Габала". Обе команды ведут борьбу за путевку в еврокубки. В настоящее время столичный клуб с 42 очками находится на третьем месте, а гости идут четвертыми, имея в активе 35 очков.

"Габала" не проигрывает сопернику уже 5 игр. "Зиря" выиграла только один из последних 6 домашних матчей.

Тур завершится в Сумгайыте, где одноименный клуб принимает бакинский "Нефтчи".

Премьер-лига Азербайджана

ХХV тур

4 мая

17:45. "Зиря" - "Габала"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Муслим Алиев, Ряван Гамзазаде

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Машалла Ахмедов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

20:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Эльчин Масиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

"Капитал Банк Арена".

Следует отметить, что в первый игровой день "Шамаха" дома сыграла вничью с "Сабаил" (0:0), а "Карабах" миром разошелся с "Сабах" - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura yekun vurulur

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