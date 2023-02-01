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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи ХХ тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи ХХ тура Сегодня завершится ХХ тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 февраля 2023 г. 07:53
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи ХХ тура

Сегодня завершится ХХ тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

В первом поединке дня "Сабах", занимающий 2-е место с 46 очками, в гостях сыграет с "Габала", которая имея в активе 26 очков, идет на пятом месте.

В последней игре тура "Нефтчи" примет на "Бакселл Арене" клуб "Зиря". Команды в турнирной таблице занимают соответственно 3-4-е позиции.

Премьер-лига Азербайджана

ХХ тур

1 февраля (среда)

15:00. "Габала" - "Сабах"

Судьи: Вугар Гасанлы, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Ряван Гамзазаде

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион.

17:30. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Вюсал Мамедов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

"Бакселл Арена".

Отметим, что в предыдущих встречах тура "Сумгайыт" дома обыграл "Туран Товуз" - 2:1, "Карабах" "Шамаха" - 3:1, а "Сабаил" одолел "Кяпаз" 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: XX tura iki oyunla yekun vurulacaq

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