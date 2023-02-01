Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи ХХ тура

Сегодня завершится ХХ тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
В первом поединке дня "Сабах", занимающий 2-е место с 46 очками, в гостях сыграет с "Габала", которая имея в активе 26 очков, идет на пятом месте.
В последней игре тура "Нефтчи" примет на "Бакселл Арене" клуб "Зиря". Команды в турнирной таблице занимают соответственно 3-4-е позиции.
Премьер-лига Азербайджана
ХХ тур
1 февраля (среда)
15:00. "Габала" - "Сабах"
Судьи: Вугар Гасанлы, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Ряван Гамзазаде
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион.
17:30. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Вюсал Мамедов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
"Бакселл Арена".
Отметим, что в предыдущих встречах тура "Сумгайыт" дома обыграл "Туран Товуз" - 2:1, "Карабах" "Шамаха" - 3:1, а "Сабаил" одолел "Кяпаз" 1:0.