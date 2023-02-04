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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде сыграет с "Кяпазом"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде сыграет с "Кяпазом" Сегодня будет дан старт XXI туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 февраля 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Карабах на выезде сыграет с Кяпазом

Сегодня будет дан старт XXI туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия состоится в Гяндже между аутсайдером "Кяпазом" и лидером чемпионата агдамским "Карабахом". "Скакуны" в 20 играх набрали 56 очков, в активе гянджинцев 13 очков.

До сих пор команды встречались в чемпионате страны 51 раз. В 28 матчах победителем становился "Карабах", в 14 - "Кяпаз", в девяти играх стороны согласились на ничью. В разнице забитых и пропущенных мячей наблюдается явное преимущество гостей – 71:55.

"Карабах" одержал девять побед подряд, а "Кяпаз" проиграл последние четыре домашних матча с нулевым счетом.

Премьер-лига Азербайджана

XXI тур

4 февраля

14:00. "Кяпаз" - "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Али Алиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Гянджинский городской стадион.

Отметим, что в рамках тура пятого февраля пройдут матчи "Нефтчи" - "Сумгайыт" и "Зиря" - "Габала", а шестого февраля - "Шамахы" - "Туран Товуз" и "Сабах" - "Сабаил".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Tura lider və autsayderin oyunu ilə start veriləcək

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