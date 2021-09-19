Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" разгромил клуб "Кешля"

Состоялся очередной матч 4-го тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной матч 4-го тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй день последний чемпион "Нефтчи" принимал аутсайдера "Кешля". Матч, проходивший на стадионе Bakcell Arena завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

После этой победы "Нефтчи" увеличил свои очки до 7 и поднялся на 3-е место. "Кешля" же, по прежнему замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Отметим, что в других матчах тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1.

Завершится тур матчем между "Карабахом" и "Сумгайытом", которая пройдет 20 сентября.