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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз", а "Сабаил" - с "Сумгайытом"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз", а "Сабаил" - с "Сумгайытом" Сегодня в рамках 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу будет проведено еще две игры.
Футбол
7 мая 2023 г. 07:35
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи на выезде сыграет с Туран Товуз, а Сабаил - с Сумгайытом

Сегодня в рамках 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу будет проведено еще две игры.

Как сообщает Report, в первой встрече дня бакинский "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз".

Матч на Товузском городском стадионе начнется в 15:00. Региональный клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы (32 очка), "Нефтчи" - третью (61 очко).

В другом матче дня "Сумгайыт" будет принимать "Сабаил". Игра на "Капитал Банк Арене" начнется в 19:00. Хозяева после 32-туров идут восьмыми, набрав 28 очков, гости занимают последнюю - десятую строчку (22 очка).

7 мая (воскресенье)

15:00. "Туран Товуз" - "Нефтчи"
Судьи: Кямал Умудлу, Акиф Амирали, Теймур Теймуров, Али Алиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Товузский городской стадион

19:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Парвин Талыбов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
"Капитал Банк Арена".

Напомним, что предыдущие матчи тура "Сабах" - "Кяпаз" и "Зиря" - "Шамахы" завершились в пользу первых со счетом 3:0. Итоги 33-го тура будут подведены игрой "Карабах" - "Габала", которая состоится 8 мая.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Turan Tovuz"un, "Səbail" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

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