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Премьер-лига Азербайджана: IV тур завершится матчем "Карабах"-"Сумгайыт"

Премьер-лига Азербайджана: IV тур завершится матчем "Карабах"-"Сумгайыт" Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
20 сентября 2021 г. 07:50
Премьер-лига Азербайджана: IV тур завершится матчем Карабах-Сумгайыт

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительном матче тура "Карабах" примет "Сумгайыт". Встреча, которая пройдет на стадионе "Azersun Arena", начнется в 19:00.

Отметим, что в других поединках тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1, а последний чемпион "Нефтчи" разгромил аутсайдера "Кешля" со счетом 3:0.

Премьер-лига Азербайджана

20 сентября (понедельник)

19:00. "Карабах» - «Сумгайыт"

Судьи: Кямал Умудлу, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Азерсун Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Tura "Qarabağ"ın oyunu ilə yekun vurulur

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