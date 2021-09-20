Премьер-лига Азербайджана: IV тур завершится матчем "Карабах"-"Сумгайыт"

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в заключительном матче тура "Карабах" примет "Сумгайыт". Встреча, которая пройдет на стадионе "Azersun Arena", начнется в 19:00.
Отметим, что в других поединках тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1, а последний чемпион "Нефтчи" разгромил аутсайдера "Кешля" со счетом 3:0.
Премьер-лига Азербайджана
20 сентября (понедельник)
19:00. "Карабах» - «Сумгайыт"
Судьи: Кямал Умудлу, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Азерсун Арена".