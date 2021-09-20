Премьер-лига Азербайджана: IV тур завершится матчем "Карабах"-"Сумгайыт"

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительном матче тура "Карабах" примет "Сумгайыт". Встреча, которая пройдет на стадионе "Azersun Arena", начнется в 19:00.

Отметим, что в других поединках тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1, а последний чемпион "Нефтчи" разгромил аутсайдера "Кешля" со счетом 3:0.

Премьер-лига Азербайджана

20 сентября (понедельник)

19:00. "Карабах» - «Сумгайыт"

Судьи: Кямал Умудлу, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Азерсун Арена".