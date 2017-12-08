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    Премьер-лига Азербайджана: Состоялась отложенная игра 4-го тура

    Игры следующего 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана состоятся 10-11 февраля 2018 года

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась отложенная игра 4-го тура Премьер-лига Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, дебютант "Сабаил” принимал лидера чемпионата "Карабах”.

    Игра, состоявшаяся на "Байыл Арена”, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Три очка в копилку агдамцев принесли забитые на 57-й минуте гол Педро Энрике и реализованный на 69-й минуте Дани Кинтаной пенальти.

    После этой победы "Карабах” с 37 очками еще сильнее укрепил свое лидерство. "Сабаил" с 13 очками занимает 6-е место.

    Отметим, что игры следующего 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана состоятся 10-11 февраля 2018 года.

    Премьер-лига Азербайджана

    8 декабря (пятница)

    "Сабаил" – "Карабах" 0:2

    Голы: Педро Энрике, 57. Дани Кинтана, 69 с пенальти.

    Арбитры: Орхан Мамедов, Мехман Махмудов, Князь Амирасланов, Ингилаб Мамедов

    Представитель АФФА: Эльбрус Аббасов

    Арбитр- инспектор: Вюсал Алиев

    Баку. "Байыл Арена"

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