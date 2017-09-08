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    Представлены видеоролики о Бакинском олимпийском стадионе, претендующем на проведение финальных матчей еврокубков - ВИДЕО

    Оба видеоролика подготовлены по различным сюжетным линиям
    © Affa.az

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Представлены видеоролики и фотографии книг, подготовленных в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018-2019.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, оба видеоролика подготовлены по различным сюжетным линиям.

    Отметим, что 5 сентября президент АФФА Ровнаг Абдуллаев представил в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон специальную презентацию, связанную с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018-2019.

    На встрече присутствовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов.

    Решение Исполнительного комитета УЕФА касательно стадионов, где будут проведены матчи, будет обнародовано 21 сентября этого года. 

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