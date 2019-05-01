Представители УЕФА провели осмотр газона на Бакинском олимпийском стадионе

В связи с финальным матчем Лиги Европы представители УЕФА в очередной раз совершили визит в Баку.

Как сообщает Report, целью нынешнего визита стало знакомство с состоянием газона Бакинского олимпийского стадиона (БОС).

После осмотра газонного покрытия специалисты положительно оценили нынешнее его состояние. В связи с проведением финального матча в офисе Операционной группы в БОС состоялись встречи и обмен мнениями генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова и членов Операционной группы со специалистами из УЕФА.

Отметим, что финальная встреча состоится 29 мая.