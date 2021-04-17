Представители сборной Уэльса прибыли в Баку

Делегация национальной сборной Уэльса по футболу в составе 8 человек находится с рабочим визитом в Баку

Делегация национальной сборной Уэльса по футболу в составе 8 человек находится с рабочим визитом в Баку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в рамках двухдневного визита были проведены подробные обсуждения, связанные с организационными вопросами. Гости из Уэльса осмотрели тренировочную базу и гостиницу, где остановится команда, а также посетили Бакинский олимпийский стадион SOCAR.

Отметим, что сборная Уэльса, попавшая на ЕВРО в группу А, 12 июля сыграет со Швейцарией, а 16 июня – с Турцией. Обе игры пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.