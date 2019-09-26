Представители ФИФА и УЕФА провели в Баку встречу относительно договорных матчей

В административном здании АФФА прошла встреча, связанная с договорными матчами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на двухдневной встрече присутствовали представитель ФИФА Стефани Эиченбергер, представитель УЕФА Массимилиано Мичензи, заместитель генсека АФФА Сархан Гаджиев, представитель УЕФА по договорным матчам в Азербайджане Сеймур Салимли.

На встрече с участием представителя министерства молодежи и спорта, Комитета судей, сотрудников ПФЛ, полиции, прокуратуры, арбитров, представителей выступающих в Премьер-лиге Азербайджана и I Дивизионе клубов, выступившие коснулись договорных матчей и методов борьбы в этим.

Представители ФИФА и УЕФА, соответственно, проинформировали о соответствующих пунктах в Дисциплинарных правилах ФИФА и УЕФА и привели примеры из международной практики.