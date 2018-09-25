Представитель ФИФА: отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В ФИФА остались недовольны решениями нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду не посещать сегодняшнюю церемонию вручения награды лучшему игроку года.

«Это дискредитирует футбол, и они даже не понимают этого», – цитирует Marca представителя международной федерации футбола, сообщает Report.

Ранее сообщалось, что Роналду не присутствует на церемонии в Лондоне из-за плотного графика «Ювентуса». Месси же пропускает мероприятие по личным причинам.

Лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА был признан хавбек «Реала» Лука Модрич. Роналду был включён в тройку номинантов, как и полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Месси не попал в финальную тройку, но вместе с Роналду вошёл в символическую сборную года.