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    Представитель ФИФА: отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В ФИФА остались недовольны решениями нападающего «Барселоны»  Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду не посещать сегодняшнюю церемонию вручения награды лучшему игроку года. 

    «Это дискредитирует футбол, и они даже не понимают этого», – цитирует Marca представителя международной федерации футбола, сообщает Report. 

    Ранее сообщалось, что Роналду не присутствует на церемонии в Лондоне из-за плотного графика «Ювентуса». Месси же пропускает мероприятие по личным причинам.

    Лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА был признан хавбек «Реала» Лука Модрич. Роналду был включён в тройку номинантов, как и полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Месси не попал в финальную тройку, но вместе с Роналду вошёл в символическую сборную года.

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