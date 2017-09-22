Представитель АФФА получил назначение на матч ЦСКА - Манчестер Юнайтед

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель Группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов получил назначение на матч ЦСКА (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), который состоится в рамках II тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, представитель федерации будет организационным директором матча (UEFA Venue Director), который состоится на Арене ЦСКА.

Напомним, что встреча пройдет 27 сентября и начнется в 22:45 по бакинскому времени.