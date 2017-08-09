Председатель наблюдательного совета рассказал о причинах замены названия "Интер" на "Кешля"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Председатель Наблюдательного совета профессионального футбольного клуба "Интер" Заур Ахундов прокомментировал изменение названия команды "Интер" на "Кешля".

Как сообщает Report, причины этого он перечислил на официальном сайте столичного представителя.

З. Ахундов отметил, что название клуба непосредственно связано с бывшим спонсором - Международным банком Азербайджана: "Как известно, с января 2017 года из-за новых структурных изменений Международный банк Азербайджана отказался от спонсорства профессионального спортклуба "Интер". С того момента клубом удаленно руководит АФФА, благодаря чему обеспечено участие в Еврокубке и Премьер-лиге. Из-за того, что название клуба "Интер" непосредственно связано с МБА, сейчас возникла необходимость в смене названия клуба. На основе клуба было решено создать юридического наследника - ФК "Кешля". Юридические процессы уже начаты, процесс завершится в скором времени".

Он отметил, что изменение названия увеличит количество болельщиков: "База клуба находится на территории Кешля. Поэтому надеемся, что проживающие на территории Кешля любители футбола будут приходить на игры и поддерживать команду. До окончания юридических процедур клуб будет пользоваться названием ФК "Кешля" как бренд. После окончания процедур полностью будет выступать под названием ФК "Кешля".

Отметим, что до 2004 года "Интер" назывался "Университет Хазар".