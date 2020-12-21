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Предложено снести стадион "Камп Ноу"

Предложено снести стадион "Камп Ноу" Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито выступил за снос домашнего стадиона клуба "Камп Ноу".
Футбол
21 декабря 2020 г. 21:00
Предложено снести стадион Камп Ноу

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито выступил за снос домашнего стадиона клуба "Камп Ноу".

Как сообщает Report со ссылкой на издательство AS, это один из пунктов его предвыборной кампании.

Бенедито в случае победы обещает построить для сине-гранатовых новый стадион. Согласно первому варианту, "Камп Ноу" будет снесен и команда временно переедет на Олимпийский стадион. Второй вариант предусматривает строительство новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.

"Камп Ноу" был построен в 1957 году и рассчитан на 99 354 мест. Руководство клуба планировало расширить трибуны, однако в связи с особенностями конструкции стадиона на это потребуется выделить дополнительные средства.

Напомним, выборы нового президента "Барселоны" состоятся 24 января.

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