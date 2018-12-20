Позиция Азербайджана в рейтинге ФИФА не изменилась

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ ФИФА объявил новый рейтинг-лист национальных сборных по футболу.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана сохраняет свои позиции в итоговом списке года. В настоящее время команда занимает 107-е место с 1206 очками.

Положение соперников сборной в отборочном турнире Евро-2020 по сравнению с прошлым месяцем осталось без изменений. Хорватия занимает 4-е место с 1634 очками, Уэльс - 19-е место с 1525 очками, Словакия - 27-е место с 1483 очками, Венгрия - 51-е место с 1412 очками.

В рейтинге ФИФА не изменились и позиции лидеров списка. Бельгия занимает первое место с 1727 очками, Франция - второе с 1726 очками, Бразилия - третье с 1676 очками.

Сборная Турции с 1443 очками занимает 39-ю строчку рейтинга.