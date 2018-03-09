Поступившие за последние 3 года в АФФА средства выросли на 24,8%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За последние 3 отчетных года поступившие в АФФА средства выросли на 24,8%.

Как сообщает Report, в 2005 году сумма составляла 22 млн 126 тыс. 244 манатов, в 2017 - 27 млн 608 тыс. 305 манатов. Увеличение в 5,482,061 манатов произошло на фоне сокращения поступлений от главного спонсора - SOCAR.

Поступления 2015 2016 2017 SOCAR 12,900,000 11,189,490 8,234,150 (29,82%) УЕФА 2,327,226 3,198,514 6,260,268 (22,68%) ФИФА 839,088 732,594 2,718,896 (9,85%) Право вещания сборной 2,331,488 3,540,167 5,955,600 (21,57%) Азеридмансерсис 1,796,516 2,224,685 2,538,891 (9,20%) Bakcell 953,873 894,463 698,416 (2,52%) PAŞA Sığorta 59,000 177,000 177,000 (0,64%) Boulevard Hotel - 118,000 112,100 (0,41%) Coca Cola 177,667 201,172 94,400 (0,34% AccessBank 388,570 - - Евро-2020 - 916,800 - Другие 352,816 778,854 818,494 (2,96%) Итого 22,126,244 23,971,739 27,608,305

Отметим, что 54,1% поступлений в 2017 году сформировались за счет внешних источников. В отчетах в делении поступивших средств не учитывались доходы, имеющие отношение к новым инвестициям и инфраструктуре.