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    Поступившие за последние 3 года в АФФА средства выросли на 24,8%

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За последние 3 отчетных года поступившие в АФФА средства выросли на 24,8%.

    Как сообщает Report, в 2005 году сумма составляла 22 млн 126 тыс. 244 манатов, в 2017 - 27 млн 608 тыс. 305 манатов. Увеличение в 5,482,061 манатов произошло на фоне сокращения поступлений от главного спонсора - SOCAR.

    Поступления 2015 2016 2017
    SOCAR 12,900,000 11,189,490 8,234,150 (29,82%)
    УЕФА 2,327,226 3,198,514 6,260,268 (22,68%)
    ФИФА 839,088 732,594 2,718,896 (9,85%)
    Право вещания сборной 2,331,488 3,540,167 5,955,600 (21,57%)
    Азеридмансерсис 1,796,516 2,224,685 2,538,891 (9,20%)
    Bakcell 953,873 894,463 698,416 (2,52%)
    PAŞA Sığorta 59,000 177,000 177,000 (0,64%)
    Boulevard Hotel
    • -
    		 118,000 112,100 (0,41%)
    Coca Cola 177,667 201,172 94,400 (0,34%
    AccessBank 388,570 - -
    Евро-2020 - 916,800 -
    Другие 352,816 778,854 818,494 (2,96%)
    Итого 22,126,244 23,971,739 27,608,305

    Отметим, что 54,1% поступлений в 2017 году сформировались за счет внешних источников. В отчетах в делении поступивших средств не учитывались доходы, имеющие отношение к новым инвестициям и инфраструктуре.

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