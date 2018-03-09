Поступившие за последние 3 года в АФФА средства выросли на 24,8%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За последние 3 отчетных года поступившие в АФФА средства выросли на 24,8%.
Как сообщает Report, в 2005 году сумма составляла 22 млн 126 тыс. 244 манатов, в 2017 - 27 млн 608 тыс. 305 манатов. Увеличение в 5,482,061 манатов произошло на фоне сокращения поступлений от главного спонсора - SOCAR.
|Поступления
|2015
|2016
|2017
|SOCAR
|12,900,000
|11,189,490
|8,234,150 (29,82%)
|УЕФА
|2,327,226
|3,198,514
|6,260,268 (22,68%)
|ФИФА
|839,088
|732,594
|2,718,896 (9,85%)
|Право вещания сборной
|2,331,488
|3,540,167
|5,955,600 (21,57%)
|Азеридмансерсис
|1,796,516
|2,224,685
|2,538,891 (9,20%)
|Bakcell
|953,873
|894,463
|698,416 (2,52%)
|PAŞA Sığorta
|59,000
|177,000
|177,000 (0,64%)
|Boulevard Hotel
|
|118,000
|112,100 (0,41%)
|Coca Cola
|177,667
|201,172
|94,400 (0,34%
|AccessBank
|388,570
|-
|-
|Евро-2020
|-
|916,800
|-
|Другие
|352,816
|778,854
|818,494 (2,96%)
|Итого
|22,126,244
|23,971,739
|27,608,305
Отметим, что 54,1% поступлений в 2017 году сформировались за счет внешних источников. В отчетах в делении поступивших средств не учитывались доходы, имеющие отношение к новым инвестициям и инфраструктуре.
Şamo QuliyevАвтор новости
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