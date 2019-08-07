Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - АПОЭЛ

Поступили в продажу билеты на ответный матч "Карабаха" с кипрским АПОЭЛ третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, стоимость самого дешевого билета составляет 2 маната.

В продаже есть билеты за 5, 10 и 50 манатов (в VİP-секторе). Любители футбола могут приобрести билеты в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, в Ganjlik Mall, 28 Mall и Park Bulvar. Кроме того, билеты можно купить в центрах ASAN xidmət №2 и №3 (Ясамал, ТЦ "AMAY") и онлайн на сайте İticket.az.

Напомним, что матч пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:30.