Капитан "Нефтчи": Постараемся победить и преодолеть этап

"Нас ждет трудный матч. В любом случае будет сложно, так как сейчас нет легких соперников".

Как сообщает Report, об этом сказал капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов, комментируя результаты жеребьевки I квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

По словам полузащитника, они не располагают информацией о "Сперанце".

"Учитывая, что главный тренер Роберто Бордин ранее работал в Молдове, команда будет проинформирована о сопернике. Мы узнаем сильную и слабую стороны противника. Постараемся победить и преодолеть этап".

Отметим, что первый матч между клубами "Нефтчи" и "Сперанца" состоится 11 июля на Bakcell Arena, а ответный выездной матч - 18 июля.