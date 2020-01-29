Посол Саудовской Аравии: Мы бы хотели встретиться со сборной Азербайджана на ЧМ

В этом году между сборными Азербайджана и Саудовской Аравии по футболу может быть проведен товарищеский матч.

Об этом Report сказал посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр.

По его словам, между Саудовской Аравией и Азербайджаном во всех сферах, в том числе спортивной, имеется тесное сотрудничество. В этом контексте посол высоко оценил связи между Футбольной Федерацией СА и АФФА.

Он также выразил желание встретиться со сборной Азербайджана на чемпионате мира: "Я наблюдаю за выступлениями вашей сборной. Надеюсь, что ваша команда завоюет путевку на мундиаль 2022-го года в Катаре и там станет нашим соперником".

Сборные Саудовской Аравии и Азербайджана до сих пор встречались только раз (1:0).